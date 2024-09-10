Британія наклала санкції на російські Повітряно-космічні сили

Велика Британія у вівторок, 10 вересня, оголосила про санкції проти Повітряно-космічних сил Росії.﻿﻿ З посиланням на заяву британського уряду, повідомляє Європейська правда.

Окрім російських Повітряно-космічних сил, нові санкції Британії стосуються 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Причини запровадження санкцій у повідомленні не вказані.

Зазначимо, що США наклали обмеження на Повітряно-космічні сили Росії, 924-й Державний центр безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще в грудні 2022 року.

Нагадаємо, у червні Британія оголосила про пакет санкцій проти РФ, зокрема спрямованих на її "тіньовий флот" танкерів.