Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ

Великобритания во вторник, 10 сентября, объявила о санкциях против Воздушно-космических сил России.﻿﻿ Со ссылкой на заявление британского правительства, сообщает Европейская правда.

Кроме российских Воздушно-космических сил, новые санкции Великобритании касаются 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и командования военно-транспортной авиации РФ.

924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Причины введения санкций в сообщении не указаны.

Отметим, что США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.

Напомним, в июне Великобритания объявила о пакете санкций против РФ, в частности направленных на ее "теневой флот" танкеров.