РФ втрачатиме щороку $6,5 млрд після зупинки транзиту газу через Україну

Росія буде недоотримувати близько 6,5 мільярдів доларів щороку за поточними цінами, коли втратить потужності транзиту газу через Україну. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"Втрата обсягів транзиту через Україну означає приблизно 6,5 мільярдів доларів щорічно за поточними цінами" , - пише агентство.

Зазначається, що Москва має інші шляхи для продажу газу, включаючи трубопроводи через Туреччину, розширення зв’язків з Китаєм та поставки зрідженого природного газу (СПГ).

Однак трубопровідні маршрути до Європи обмежені — мережі були закриті через пошкодження або санкції після початку війни.

Це є вагомим стимулом для Кремля поновити угоду. Лідер РФ Володимир Путін минулого тижня заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Агентство пише, що транзит газовою мережею України зараз становить менше ніж 5% постачання на європейський континент.