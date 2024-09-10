РФ будет терять ежегодно $6,5 млрд после остановки транзита газа через Украину

Россия будет недополучать около 6,5 миллиарда долларов ежегодно по текущим ценам, когда потеряет мощности транзита газа через Украину. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

"Потеря объемов транзита через Украину означает примерно 6,5 миллиарда долларов ежегодно по текущим ценам" , - пишет агентство.

Отмечается, что Москва имеет другие пути для продажи газа, включая трубопроводы через Турцию, расширение связей с Китаем и поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Однако трубопроводные маршруты в Европу ограничены - сети были закрыты из-за повреждений или санкций после начала войны.

Это является весомым стимулом для Кремля возобновить соглашение. Лидер РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что готов продлить транзит газа через Украину после 2024 года.

Агентство пишет, что транзит по газовой сети Украины сейчас составляет менее 5% поставок на европейский континент.