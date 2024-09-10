Глава МЗС Сибіга попросив в Австралії передати ЗСУ списану техніку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Вони обговорили можливу допомогу ЗСУ.﻿ З посиланням на соцмережі Сибіги, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Глава МЗС України зауважив, що Україна раніше вже отримувала допомогу від Австралії. Однак за його словами, надаючи Києву вже виведену з балансу військову техніку партнери економлять власні ресурси, а Україна таким чином підвищує свою обороноздатність.

"Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин" , - написав Сибіга.

Він також зауважив, що окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості вже списаної бронетехніки, та інших зразків.

Bushmaster - це австралійський бронеавтомобіль, розроблений компанією Thales Australia для транспортування військ у бойових умовах. Він забезпечує високий рівень захисту від мін і балістичних загроз, може перевозити до 10 осіб та обладнаний для ведення бойових дій в умовах складної місцевості.