Глава МИД Сибига попросил в Австралии передать ВСУ списанную технику
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим коллегой из Австралии Пенни Вонгом. Они обсудили возможную помощь ВСУ. Со ссылкой на соцсети Сибиги, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Глава МИД Украины отметил, что Украина ранее уже получала помощь от Австралии. Однако, по его словам, предоставляя Киеву уже выведенную из баланса военную технику партнеры экономят собственные ресурсы, а Украина таким образом повышает свою обороноспособность.
"Во время телефонного разговора с Пенни Вонг я поблагодарил Австралию за поддержку и проинформировал свою коллегу о наших приоритетных оборонных потребностях. Австралийские Bushmaster доказали свою эффективность на поле боя, и мы намерены расширять наше сотрудничество по этим и другим бронированным машинам", - написал Сибига.
Он также отметил, что кроме военной помощи Украина заинтересована в списанном оборудовании, в том числе в большом количестве уже списанной бронетехники, и других образцов.
Bushmaster – это австралийский бронеавтомобиль, разработанный компанией Thales Australia для транспортировки войск в боевых условиях. Он обеспечивает высокий уровень защиты от мин и баллистических угроз, может перевозить до 10 человек и оборудован для боевых действий в условиях сложной местности.
Bushmaster имеет хорошую проходимость, оснащен разными видами вооружения и используется для транспортных, разведывательных и боевых миссий. Однако он менее защищен транспортер австралийской армии, хотя его защита должна противостоять 5,56-мм и 7,62-мм шарам, обломкам гранат, патронов и взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества.