У Білому домі розповіли про цілі поїздки Блінкена в Україну

Очільник американської дипломатії Ентоні Блінкен під час візиту до Києва «планує ознайомитися із ситуацією на полі бою та обговорити потреби України і просування мирних пропозицій президента Володимира Зеленського». Про це розповів під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.

«Держсекретар Блінкен із нетерпінням чекає можливості відвідати Київ, щоб отримати від президента Зеленського та його команди оновлену інформацію про те, що відбувається на полі бою, та звісно ж, обговорити ті можливості, які знадобляться їм для успіху на полі бою впродовж найближчих тижнів та місяців з огляду на наближення зими» , – зазначив представник Білого дому.

Він також зауважив, що «глава американської дипломатії, зі свого боку, підтвердить підтримку Сполученими Штатами зусиль України, спрямованих на її захист та відвоювання території, захопленої РФ».

Крім того, Кірбі висловив очікування, що «в Києві відбудеться розмова щодо просування мирних пропозицій президента Зеленського».

«Безумовно, завершення (війни – ред.) шляхом переговорів – це найбільш вірогідний результат у цьому випадку. Але коли це станеться, а також за яких умов і обставин – це вирішуватиме президент Зеленський» , – додав представник Білого дому.

У цьому зв’язку він також запевнив, що «Сполучені Штати робитимуть все можливе для того, аби забезпечити, щоб коли президент України буде готовий ухвалити таке рішення, він мав найкращу позицію для цього».

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