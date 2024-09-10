В Белом доме рассказали о целях поездки Блинкена в Украину

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен во время визита в Киев "планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины и продвижение мирных предложений президента Владимира Зеленского". Об этом рассказал во время онлайн брифинга советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Радио Свобода.

«Госсекретарь Блинкен с нетерпением ждет возможности посетить Киев, чтобы получить от президента Зеленского и его команды обновленную информацию о происходящем на поле боя и, конечно же, обсудить те возможности, которые понадобятся им для успеха на поле боя в ближайшие недели и месяцы учитывая приближение зимы» , – отметил представитель Белого дома.

Он также отметил, что «глава американской дипломатии со своей стороны подтвердит поддержку Соединенными Штатами усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ».

Кроме того, Кирби выразил ожидание, что "в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Зеленского".

«Безусловно, завершение (войны – ред.) путём переговоров – это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах – это будет решать президент Зеленский» , – добавил представитель Белого дома.

В связи с этим он также заверил, что «Соединенные Штаты будут делать все возможное для того, чтобы обеспечить, когда президент Украины будет готов принять такое решение, у него была лучшая позиция для этого».

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