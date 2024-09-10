США оголосили санкції проти Ірану та РФ за передачу балістики
Сполучені Штати запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air, російських та іранських організацій, долучених до взаємодії між режимами, високопоставлених представників влади обох країн та торговельних суден, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
«Сьогодні, у відповідь на поточну військову підтримку з боку Ірану, включно з недавньою поставкою балістичних ракет в Росію для її агресивної війни проти України, OFAC вводить санкції проти десяти фізичних осіб та шести організацій, розташованих в Ірані й Росії», - зазначається в повідомленні.