США оголосили санкції проти Ірану та РФ за передачу балістики

Сполучені Штати запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air, російських та іранських організацій, долучених до взаємодії між режимами, високопоставлених представників влади обох країн та торговельних суден, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.