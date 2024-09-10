США объявили санкции против Ирана и РФ за передачу баллистики

Соединенные Штаты ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air, российских и иранских организаций, вовлеченных во взаимодействие между режимами, высокопоставленных представителей власти обеих стран и торговых судов, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.