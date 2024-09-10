В МЗС заявили, що не виключають розірванням дипвідносин з Іраном

Міністерство закордонних справ України розглядає всі опції у відповідь на передачу Іраном Росії балістичних ракет, включно із розірванням дипломатичних відносин, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запитання, чи передбачає попередження про можливі руйнівні наслідки розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

«Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під «руйнівними наслідками», щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з тією, яку ви назвали, є на столі» , - сказав Тихий.

За його словами, якщо передача балістичних ракет відбулась, і факт їхнього застосування буде зафіксований, «то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки».

Речник МЗС підкреслив, що йдеться не лише про безпеку України, про українсько-іранські відносини або російсько-іранські відносини.

«Насправді контекст цих дій Ірану значно ширший, і поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози всьому регіону Європи і Близького Сходу… Тому ми, звісно, закликаємо наших партнерів, міжнародну спільноту посилити тиск на офіційний Тегеран, на Москву з метою збереження міжнародного миру та безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе для Європи і для Близького Сходу» , - зазначив Тихий.

Він додав, що українська сторона дуже уважно стежить за розвитком цих подій, і «ви побачите ще кроки від МЗС на цьому напрямку».