В МИД заявили, что не исключают расторжения дипотношений с Ираном

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все опции в ответ на передачу Ираном России баллистических ракет, включая расторжение дипломатических отношений, сообщает Укринформ.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос, предусматривает ли предупреждение о возможных разрушительных последствиях расторжения дипломатических отношений с Ираном.

«Я не буду уточнять сейчас, что именно подразумевается под «разрушительными последствиями», чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая ту, которую вы назвали, есть на столе» , - сказал Тихий.

По его словам, если передача баллистических ракет произошла, и факт их применения будет зафиксирован, «то соответственно будут наступать следующие последствия».

Спикер МИД подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Украины, об украинско-иранских отношениях или российско-иранских отношениях.

«На самом деле контекст этих действий Ирана значительно шире, и углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает прямые угрозы безопасности всему региону Европы и Ближнего Востока… Поэтому мы, конечно, призываем наших партнеров, международное сообщество усилить давление на официальный Тегеран, на Москву с целью сохранения международного мира и безопасности, а также нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет для Европы и Ближнего Востока» , - отметил Тихий.

Он добавил, что украинская сторона очень внимательно следит за развитием этих событий и «вы увидите еще шаги от МИД в этом направлении».