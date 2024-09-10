Зеленський зробив заяву щодо другого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру для виконання Формули миру. З посиланням на пресслужбу президента, повідомляє Лівий берег.

Він закликав дипломатів активно працювати над залученням інших держав, зазначивши, що вже 94 країни приєдналися до Комюніке першого Саміту.﻿

"Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру" , - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що всі, хто працює над цим мають розуміти, що "мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою".

Президент упевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир.