Зеленский сделал заявление по поводу второго Саммита мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира для выполнения Формулы мира. Со ссылкой на пресс-службу президента, сообщает Левый берег.

Он призвал дипломатов активно работать над привлечением других государств, отметив, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита.

"В этом году нам нужен второй Саммит мира. Это означает максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира" , - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что все работающие над этим должны понимать, что "мир для Украины и справедливое окончание войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой".

Президент уверен, что Украина способна проделать такую работу – победить в этой войне и обеспечить мир.