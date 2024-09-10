Зеленский сделал заявление по поводу второго Саммита мира
Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира для выполнения Формулы мира. Со ссылкой на пресс-службу президента, сообщает Левый берег.
Он призвал дипломатов активно работать над привлечением других государств, отметив, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита.
"В этом году нам нужен второй Саммит мира. Это означает максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что все работающие над этим должны понимать, что "мир для Украины и справедливое окончание войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой".
Президент уверен, что Украина способна проделать такую работу – победить в этой войне и обеспечить мир.