Емпатія до України не має затьмарювати інтереси Польщі - Туск

Співпраця Польщі з Україною та її підтримка «вимагають особливих інструментів і повної емпатії, викликаної війною та героїзмом України», розповів прем’єр-міністр країни Дональд Туск під час наради з керівниками дипломатичних представництв, повідомляє Радіо Свобода.

«У цій емпатії мусить бути місце на повне розуміння наших національних інтересів у стосунках з Україною. Велика готовність польського народу і польської держави підтримувати Україну в конфронтації з агресором не може затьмарювати поля польських інтересів, тоді коли вони в об’єктивному конфлікті з інтересами України» , – зазначив він.

Туск також наголосив, що Польща є «найнадійнішим партнером і авторитетом в ЄС, якщо йде мова про окреслення європейської політики щодо України».

«Іноді дехто більш агресивний, якщо йдеться про бізнесові справи, дехто має більше інструментів, більше можливостей, але якщо мова йде про стратегію щодо України, я певен на 100 відсотків, що Європа не ухвалить жодного рішення без нашої авторизації» , – наголосив прем’єр-міністр Польщі.

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