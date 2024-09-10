Эмпатия к Украине не должна омрачать интересы Польши - Туск

Сотрудничество Польши с Украиной и ее поддержка "требуют особых инструментов и полной эмпатии, вызванной войной и героизмом Украины", рассказал премьер-министр страны Дональд Туск во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает Радио Свобода.

«В этой эмпатии должно быть место для полного понимания наших национальных интересов в отношениях с Украиной. Большая готовность польского народа и польского государства поддерживать Украину в конфронтации с агрессором не может омрачать поля польских интересов, когда они в объективном конфликте с интересами Украины» , – отметил он.

Туск также, подчеркнул, что Польша является «самым надежным партнером и авторитетом в ЕС, если речь идет об определении европейской политики в отношении Украины».

«Иногда кто-то более агрессивен, если речь идет о бизнес-делах, у некоторых больше инструментов, больше возможностей, но если речь идет о стратегии в отношении Украины, я уверен на 100 процентов, что Европа не примет никакого решения без нашей авторизации» , – подчеркнул премьер-министр Польши.

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