В арсеналі України є понад три види різних дронів – нардеп Костенко

Україна наростила виробництво дронів і наразі виробляє понад три види безпілотних літальних апаратів. Про це розповів секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, порівнюючи російські та українські дрони, повідомляє Радіо Свобода.

«У нас, я не буду казати кількість, але понад три види різних дронів на різній дальності, а зараз вже і реактивні з’являються, тому росіянам це виснажує їх ППО, і це дозволяє нам мати ширший спектр їхнього застосування, а росіянам з ними важче боротися, тому що вони всі різні по своїй будові. І там, де не долітають одні, долітають інші і в цьому зараз наша перевага» , – каже Костенко.

Росія ж, за його словами, має один тип безпілотників, для боротьби з якими, додає Костенко, «можна знайти протидію».

«Можна сказати, що в них є перевага, ці іранські (безпілотники – ред.), які вони переназвали «Герань», і вони їх використовують. І практично, одному типу дронів можна знайти протидію, можна, в принципі, боротися. Там у нас мобільні групи, є також РЕБи, які борються також з ракетами. Тому ми боремось практично проти одного типу і ракет» , – пояснив Костенко.

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