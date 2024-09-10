В арсенале Украины есть более трех видов разных дронов – нардеп Костенко

Украина нарастила производство дронов и в настоящее время производит более трех видов беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сравнивая российские и украинские дроны, сообщает Радио Свобода.

«У нас, я не буду говорить количество, но более трех видов разных дронов на разной дальности, а сейчас уже и реактивные появляются, поэтому россиянам это истощает их ПВО, и это позволяет нам иметь более широкий спектр их применения, а россиянам с ними труднее бороться, потому что они все разные по своему строению. И там, где не долетают одни, долетают другие, и в этом сейчас наше преимущество» , – говорит Костенко.

Россия же, по его словам, имеет один тип беспилотников, для борьбы с которыми, добавляет Костенко, можно найти противодействие.

«Можно сказать, что у них есть преимущество эти иранские (беспилотники – ред.), которые они переименовали «Герань», и они их используют. И практически, одному типу дронов можно найти противодействие, можно, в принципе, сражаться. Там у нас мобильные группы, есть также РЭБы, которые борются с ракетами. Поэтому мы боремся практически против одного типа и ракет» , – объяснил Костенко.

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