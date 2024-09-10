В українському МЗС відреагували на "мирний план" Шольца

Україна не розглядає мирні ініціативи окрім Глобального саміту миру в якості формату мирних перемовин﻿. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи "мирний план" канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Ділова столиця.

"У нас чітка позиція — є процес саміт миру. Всі країни, які хочуть зробити свій внесок, ми запрошуємо їх взяти участь в цьому процесі" , — підкреслив він.

За словами речника МЗС, відомство стежить за повідомленнями ЗМІ та пояснює партнерам деталі формули миру.

"Україна прагне миру, як жодна інша країна у світі не прагне його. За останній час лише з Росії лунали сигнали, що вони не хочуть говорити про мир. Як говорив Зеленський, спільний тиск здатний примусити Росію обрати мир. На це і спрямована ця (наша — ред.) робота" , — наголосив Тихий.

Нагадаємо, італійське видання La Repubblica раніше повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план", який передбачає збереження Росією контролю над окупованими територіями України.

Як повідомлялося, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі настав момент для обговорення, як досягнути миру в Україні.

В Євросоюзі, коментуючи інформацію про "мирний план" Шольца, заявили, що мир в Україні має ґрунтуватися на принципах поваги до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності.