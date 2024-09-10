В украинском МИД отреагировали на "мирный план" Шольца

Украина не рассматривает мирные инициативы, кроме Глобального саммита мира, в качестве формата мирных переговоров﻿. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя "мирный план" канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Деловая столица.

"У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе" , — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря МИД, ведомство следит за сообщениями СМИ и объясняет партнерам детали формулы мира.

"Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире. Как говорил Зеленский, общее давление способно заставить Россию избрать мир. На это и направлена эта (наша — ред.) работа" , — подчеркнул Тихий.

Напомним, итальянское издание La Repubblica ранее сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план", предусматривающий сохранение Россией контроля над оккупированными территориями Украины.

Как сообщалось ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настал момент для обсуждения, как достичь мира в Украине.

В Евросоюзе, комментируя информацию о "мирном плане" Шольца, заявили, что мир в Украине должен основываться на принципах уважения международного права, суверенитета и территориальной целостности.