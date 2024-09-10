Україна передала другий звіт про виконання реформ для вступу до ЄС

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України передав Єврокомісії новий звіт в межах Пакету розширення ЄС 2024 року. Документ, обсягом близько 900 сторінок, підготували за участю 140 державних установ.﻿ Про це йдеться на Урядовому порталі, повідомляє Новое время.

Як йдеться в повідомленні, звіт містить актуальну інформацію про державну політику на шляху до членства України в ЄС за період з квітня по серпень 2024 року.

«Ця інформація допоможе Єврокомісії проаналізувати, де Україна є станом на зараз. Ми ретельно підготувались, аби продемонструвати максимальну здатність України до швидких і якісних рішень та трансформацій на шляху до ЄС» , — зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Звіт доповнює інформацію, надану у попередньому документі, який подали у квітні 2024 року. Він охоплював період з червня 2023 по березень 2024.