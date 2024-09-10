Украина передала второй отчет о выполнении реформ для вступления в ЕС

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины передал Еврокомиссии новый отчет в рамках Пакета расширения ЕС в 2024 году. Документ, объемом около 900 страниц, подготовили с участием 140 государственных учреждений. Об этом говорится на Правительственном портале, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении, отчет содержит актуальную информацию о государственной политике на пути к членству Украины в ЕС за период с апреля по август 2024 года.

«Эта информация поможет Еврокомиссии проанализировать, где Украина по состоянию на сейчас. Мы тщательно подготовились, чтобы продемонстрировать максимальную способность Украины к быстрым и качественным решениям и трансформациям на пути к ЕС» , — отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Отчет дополняет информацию, предоставленную в предыдущем документе, который подали в апреле 2024 года. Он охватывал период с июня 2023 по март 2024 года.