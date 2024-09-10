Бербок сумнівається, що з Путіним можна провести "мирні переговори"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається, що з російським диктатором Володимиром Путіним вийде провести «мирні переговори» щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.﻿ З посиланням на dpa, повідомляє Новое время.

На пресконференції в Берліні з главою МЗС Індії Субрахманьямом Джайшанкаром вона наголосила, що на кожний мирний крок, який пропонували Росії на міжнародному рівні, вона «відповідала ще більшим терором, ще більшими стражданнями та, відповідно, ще більшою кількістю смертей».

За словами глави німецького МЗС, відповіддю Путіна на мирні ініціативи було: «Замість того, щоб вести переговори, я хочу ще більше знищити Україну».

Вона також нагадала, що Росія веде війну на багатьох різних рівнях, і її зусилля спрямовані також на сусідні з Україною держави, наприклад Молдову.