Бербок сомневается, что с Путиным можно провести "мирные переговоры"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается, что с российским диктатором Владимиром Путиным выйдет провести «мирные переговоры» о полномасштабном российском вторжении в Украину. Со ссылкой на dpa, сообщает Новое время.

На пресс-конференции в Берлине с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром она подчеркнула, что на каждый мирный шаг, который предлагался России на международном уровне, она «отвечала еще большим террором, еще большими страданиями и, соответственно, еще большим количеством смертей».

По словам главы немецкого МИД, ответом Путина на мирные инициативы было: «Вместо того, чтобы вести переговоры, я хочу еще больше уничтожить Украину».

Она также напомнила, что Россия ведет войну на многих разных уровнях, и ее усилия направлены также на соседние с Украиной государства, например Молдову.