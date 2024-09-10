Зеленський у Києві зустрівся з істориком Тімоті Снайдером

У вівторок, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом платформи United24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером. Розмова відбулася українською мовою, повідомляє Новое время.

Глава держави відзначив зусилля посла у зборі коштів для програм Безпечна земля та Безпечне небо. У відомстві наголосили, що завдяки Тімоті Снайдеру вдалося зібрати 3,8 мільйона доларів. Найактивніші збори за його підтримки — на дрони та систему протидії ворожим БПЛА Ловець шахедів.

«Дякую вам за роботу на платформі United24. Ви у нас рекордсмен — завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямках допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітаристський напрямок, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього» , — сказав Володимир Зеленський.

Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.

«Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, десь, що справедливо, є настільки ясним, як зараз» , — сказав він.

Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги Про свободу з автографом. Основою видання є розмови з президентом України.