Зеленский в Киеве встретился с историком Тимоти Снайдером

Во вторник, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом платформы United24, профессором истории Йельского университета Тимоти Снайдером. Разговор состоялся на украинском языке.﻿, сообщает Новое время.

Глава государства отметил усилия посла в сборе средств для программ Безопасная земля и Безопасное небо. В ведомстве подчеркнули, что благодаря Тимоти Снайдеру удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Самые активные сборы при его поддержке — на дроны и систему противодействия вражеским БПЛА Ловец шахедов.

«Спасибо вам за работу на платформе United24. Вы у нас рекордсмен — благодаря вам это рекордные сборы, и это очень важно. Это очень помогает. Вы в разных направлениях помогали. Вы знаете, что не все амбассадоры брались за милитаристское направление, и я вам очень благодарен, что вы не боялись этого» , — сказал Владимир Зеленский.

Тимоти Снайдер отметил, что стремится внести вклад в справедливую борьбу украинцев.

«Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где-то, что справедливо, является настолько ясным, как сейчас» , — сказал он.

Историк подарил Владимиру Зеленскому первый экземпляр своей книги О свободе с автографом. Основой издания являются разговоры с президентом Украины.