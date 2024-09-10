Заарештованих у Франкфурті трьох чоловіків підозрюють у шпигунстві за екс-розвідником з України

Троє чоловіків, заарештованих у червні у Франкфурті-на-Майні, підозрюються у шпигунстві за колишнім українським офіцером і співробітником спецслужб.﻿ Про це стало відомо з рішення Федерального суду Німеччини. З посиланням на Zeit, повідомляє Європейська правда.

Про арешт трьох громадян Вірменії, Росії та України в червні повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Стверджувалось, що вони повинні були збирати інформацію про людину з України, яка проживає у ФРН, за дорученням іноземної спецслужби.

Згідно з рішенням Федерального суду Німеччини, інформація, яку збирали затримані, була "з високою ймовірністю" призначена для підготовки подальших розвідувальних операцій у Німеччині.

Не виключено, що кінцевою метою було вбивство мішені або її викрадення з ФРН. Поки слідство не змогло встановити, про яку саме спецслужбу йшлося, але цілком ймовірно, що вона – російська.

У рішенні суду наводяться додаткові деталі справи. Серед іншого, об’єктом шпигунства був колишній український офіцер, який працював на військову розвідку України. У російських ЗМІ його звинувачували у воєнних злочинах.

Слідство вважає, що не пізніше як навесні 2024 року чоловік став "об'єктом шпигунських зусиль іноземної спецслужби". На нього вийшла невідома особа й запропонувала попрацювати на контррозвідку Німеччини.

Чоловік з’ясував, що спроба була підставною, і повідомив про це поліцію. Тим не менш, він домовився про зустріч у кафе у Франкфурті-на-Майні, куди і прийшли троє затриманих пізніше чоловіків. Слідчі під час обшуку їхньої машини виявили GPS-передавач, який, імовірно, мав бути встановлений на автомобілі українського офіцера.

До цього в Німеччині не раз виявляли шпигунів, які працювали на російську розвідку, зокрема й серед високопосадовців Бундесверу.

Німецькі спецслужби застерігали, що Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.