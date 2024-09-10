Арестованных во Франкфурте троих мужчин подозревают в шпионаже за экс-разведчиком из Украины

Трое мужчин, арестованных в июне во Франкфурте-на-Майне, подозреваются в шпионаже за бывшим украинским офицером и сотрудником спецслужб.Об этом стало известно из решения Федерального суда Германии. Со ссылкой на Zeit, сообщает Европейская правда.

Об аресте трех граждан Армении, России и Украины в июне сообщила Федеральная прокуратура Германии. Утверждалось, что они должны были собирать информацию о человеке из Украины, который проживает в ФРГ, по поручению иностранной спецслужбы.

Согласно решению Федерального суда Германии, информация, которую собирали задержанные, была "с высокой вероятностью" предназначена для подготовки дальнейших разведывательных операций в Германии.

Не исключено, что конечной целью было убийство мишени или ее похищение из ФРГ. Пока следствие не смогло установить, о какой именно спецслужбе шла речь, но вполне вероятно, что она – российская.

В решении суда приводятся дополнительные детали дела. Среди прочего, объектом шпионажа был бывший украинский офицер, который работал на военную разведку Украины. В российских СМИ его обвиняли в военных преступлениях.

Следствие считает, что не позднее весны 2024 года мужчина стал "объектом шпионских усилий иностранной спецслужбы". На него вышел неизвестный и предложил поработать на контрразведку Германии.

Мужчина выяснил, что попытка была подставной, и сообщил об этом в полицию. Тем не менее, он договорился о встрече в кафе во Франкфурте-на-Майне, куда и пришли трое задержанных позже мужчин. Следователи во время обыска их машины обнаружили GPS-передатчик, который, предположительно, должен был быть установлен на автомобиле украинского офицера.

До этого в Германии не раз выявляли шпионов, которые работали на российскую разведку, в том числе и среди высокопоставленных чиновников Бундесвера.

Немецкие спецслужбы предостерегали, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.