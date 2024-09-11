DeepState: Окупанти вдарили "Іскандерами" по військових ЗСУ на Сумщині
4 вересня на багатьох російських ресурсах з'явилося відео удару балістичними ракетами "Іскандер" по скупченню українських бійців на відкритій місцевості. Зараз стало відомо, що військові Сил оборони були біля села Бездрик у Сумській області. Про це йдеться в повідомленні DeepState, повідомляє Українська правда.
Аналітики DeepState зазначили, що такі збори не повинні відбуватися.
"Бездрик знаходиться у 33 км від держкордону і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного", – йдеться в повідомленні.