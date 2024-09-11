DeepState: Оккупанты ударили "Искандерами" по военным ВСУ на Сумщине
4 сентября на многих российских ресурсах появилось видео удара баллистическими ракетами "Искандер" по скоплению украинских бойцов на открытой местности. Сейчас стало известно, что военные Сил обороны были возле села Бездрик в Сумской области. Об этом говорится в сообщении DeepState, сообщает Украинская правда.
Специалисты аналитического проекта DeepState отметили, что такие сборы не должны происходить.
"Бездрик находится в 33 км от госграницы и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного", – говорится в сообщении.