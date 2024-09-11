Курс валют НБУ на 11 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 вересня досяг рівня 41.1400 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 45.3774 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 7 коп. до 53.8420 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 48.5370 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.5935 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,140 000
|EUR
|Євро
|45.377 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,842 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48,537 000
|PLN
|Польський злотий
|10.593 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.