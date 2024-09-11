Курс валют НБУ на 11 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 вересня досяг рівня 41.1400 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 45.3774 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 7 коп. до 53.8420 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 48.5370 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.5935 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,140 000 EUR Євро 45.377 400 GBP Фунт стерлінгів 53,842 000 CHF Швейцарський франк 48,537 000 PLN Польський злотий 10.593 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.