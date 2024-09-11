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Курс валют НБУ на 11 вересня

Курс валют НБУ на 11 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 11 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 вересня досяг рівня 41.1400 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 45.3774 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 7 коп. до 53.8420 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп. до 48.5370 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.5935 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,140 000 +0.0452
EUR Євро 45.377 400 --0.0056
GBP Фунт стерлінгів 53,842 000 +0.0653
CHF Швейцарський франк 48,537 000 +0.1503
PLN Польський злотий 10.593 500 --0.0157

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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