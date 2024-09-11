Курс валют НБУ на 11 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 сентября, достиг уровня 41.1400 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 45.3774 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 7 коп до 53.8420 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 48.5370 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.5935 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.140000
|EUR
|Евро
|45.377400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.842000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.537000
|PLN
|Польский злотый
|10.593500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.