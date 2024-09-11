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Курс валют НБУ на 11 сентября

Курс валют НБУ на 11 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 сентября, достиг уровня 41.1400 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 45.3774 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 7 коп до 53.8420 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 48.5370 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.5935 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.140000 +0.0452
EUR Евро 45.377400 --0.0056
GBP Фунт стерлингов 53.842000 +0.0653
CHF Швейцарский франк 48.537000 +0.1503
PLN Польский злотый 10.593500 --0.0157

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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