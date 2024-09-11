Курс валют НБУ на 11 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 сентября, достиг уровня 41.1400 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 45.3774 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 7 коп до 53.8420 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 48.5370 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.5935 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.140 000 EUR Евро 45.377 400 GBP Фунт стерлингов 53.842 000 CHF Швейцарский франк 48.537 000 PLN Польский злотый 10.593 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.