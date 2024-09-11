Україна попередньо домовилася з МВФ про новий транш на 1,1 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Київ може отримати близько 1,1 млрд доларів США, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

З 4-10 вересня у Києві відбулися переговори місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм з представниками української влади щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility).

Місія провела зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком, головою Національного банку України Андрієм Пишним, іншими міністрами уряду, державними службовцями та представниками громадянського суспільства.

За підсумками роботи, сторони досягли домовленості на рівні персоналу щодо п'ятого перегляду програми. Надалі угоду має затвердити Виконавча рада МВФ, її розгляд очікується найближчими тижнями.

Стабільність під час війни утримано

У МВФ зазначили, що чотирирічна угода між Україною та МВФ щодо механізму розширеного фінансування EFF, продовжує слугувати міцним якорем для економічної програми влади в часи надзвичайно високої невизначеності. Показники програми залишаються високими, незважаючи на війну, з усіма кількісними критеріями ефективності на кінець червня, а також структурним критерієм, який має бути досягнутий під час цього перегляду.

"Війна Росії в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на країну та її народ. Вміла політика, адаптивність домогосподарств та компаній, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. Реальний ВВП зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року, інфляція залишилася низькою - 5,4% у липні, а валові міжнародні резерви були достатніми на рівні 42,3 млрд доларів США станом на 1 вересня" , - йдеться у звіті Фонду.

Зростання ВВП і податкова політика

У другому півріччі 2024 року очікується уповільнення економічного зростання через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та вплив війни на ринки праці та довіру, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3%.

Очільник місії МВФ зазначив, що вирішення проблеми дефіциту енергії напередодні зими є критично важливим і потребує скоординованих зусиль, зокрема з міжнародними партнерами.

"Оскільки війна, як очікується, триватиме до 2025 року, зростання реального ВВП прогнозується на рівні 2,5-3,5%. Очікується, що інфляція зросте до 9 відсотків до кінця 2024 року. Ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими" , - сказав Грей.

За його словами, бюджет на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та цілі щодо боргової стійкості, а цілеспрямовані зусилля з мобілізації внутрішніх доходів є критично важливими. Своєчасна та передбачувана зовнішня фінансова підтримка на умовах, що відповідають борговій стійкості, залишається необхідною для підтримання економічної стабільності.

У 2025 році податкові надходження повинні зрости. У подальшому для створення простору критично важливих видатків, надходження мають зберегти необхідні буфери та відновити фіскальну стійкість.

В МВФ зазначили, що досягнення цієї мети буде вимагати запровадження постійних заходів податкової політики і невпинних зусиль, спрямованих на закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків, підвищення рівня дотримання податкового законодавства та боротьбу з тіньовою економікою, відповідно до Національної стратегії доходів (НСД).

Митна і монетарна політика

Законодавство щодо реформування Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, а також запровадити надійні процедури для обрання постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад.

"Успішне проведення реструктуризації єврооблігацій України, забезпечить значне полегшення боргового тягаря, вивільнивши ресурси для пріоритетних сфер видатків. Зараз увага переноситься на решту зовнішніх комерційних вимог у периметрі реструктуризації, включаючи ВВП-варанти, які мають розглядатися відповідно до стратегії програми, спрямованої на відновлення боргової стійкості" , - йдеться у повідомленні.

В МВФ зазначили, що висхідні ризики для інфляції зменшили можливості для подальшого пом'якшення до кінця року, а курс монетарної політики залишається адекватним та відповідає досягненню інфляційної цілі в середньостроковій перспективі.

Так, обмінний курс повинен і надалі виконувати функцію амортизатора і пристосовуватися до фундаментальних ринкових чинників, допомагаючи таким чином зберегти зовнішню стабільність.

Належна монетарна політика в поєднанні з механізмом керованої гнучкості обмінного курсу має допомогти запобігти надмірній волатильності обмінного курсу, а також деанкеруванню валютних та інфляційних очікувань.

Виважений та поетапний підхід до валютної лібералізації має продовжуватися відповідно до стратегії Національного банку України (НБУ) та узгоджуватися із загальним комплексом заходів економічної політики.

Реформи для вступу в ЄС

Ефективна система урядування, за даними місії МВФ, має вирішальне значення для сталого зростання, вирівнювання умов для всіх та просування до вступу України в ЄС. У зв'язку з цим слід продовжувати посилювати незалежність, компетентність і довіру до антикорупційних та судових інституцій.

Зокрема, ключовими є посилення кримінально-процесуального кодексу, створення нового вищого адміністративного суду та реформування Рахункової палати України. Інавгураційний зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро є короткостроковим пріоритетом. До кінця грудня має бути відновлено повний склад наглядової ради "Укренерго".