Украина предварительно договорилась с МВФ о новом транше на 1,1 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности касательно пятого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения, Киев может получить около 1,1 млрд долларов США, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

С 4-10 сентября в Киеве прошли переговоры миссии Фонда во главе с Гэвином Греем с представителями украинской власти о пятом пересмотре четырехлетней программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility).

Миссия провела встречи с министром финансов Сергеем Марченко, председателем Национального банка Украины Андреем Пышным, другими министрами правительства, госслужащими и представителями гражданского общества.

По итогам работы, стороны достигли договоренности на уровне персонала по пятому пересмотру программы. В дальнейшем соглашение должен утвердить Исполнительный совет МВФ, его рассмотрение ожидается в ближайшие недели.

Стабильность во время войны удержана

В МВФ отметили, что четырехлетнее соглашение между Украиной и МВФ по механизму расширенного финансирования EFF, продолжает служить прочным якорем для экономической программы власти во времена чрезвычайно высокой неопределенности. Показатели программы остаются высокими, несмотря на войну, со всеми количественными критериями эффективности на конец июня, а также структурным критерием, который должен быть достигнут во время этого пересмотра.

"Война России в Украине продолжает оказывать разрушительное влияние на страну и ее народ. Умелая политика, адаптивность домохозяйств и компаний, а также мощное внешнее финансирование помогли поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность. Реальный ВВП вырос на 6,5% в первом квартале 2024 года, инфляция осталась низкой - 5,4% в июле, а валовые международные резервы были достаточными на уровне 42,3 млрд долларов США по состоянию на 1 сентября" , - говорится в отчете Фонда.

Рост ВВП и налоговая политика

Во втором полугодии 2024 года ожидается замедление экономического роста из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и влияние войны на рынки труда и доверие, а рост по итогам года ожидается на уровне 3%.

Глава миссии МВФ отметил, что решение проблемы дефицита энергии накануне зимы является критически важным и требует скоординированных усилий, в том числе с международными партнерами.

"Поскольку война, как ожидается, продлится до 2025 года, рост реального ВВП прогнозируется на уровне 2,5-3,5%. Ожидается, что инфляция вырастет до 9 процентов до конца 2024 года. Риски для прогноза остаются чрезвычайно высокими" , - сказал Грей.

По его словам, бюджет на 2025 год должен учитывать финансовые ограничения и цели по долговой устойчивости, а целенаправленные усилия по мобилизации внутренних доходов являются критически важными. Своевременная и предсказуемая внешняя финансовая поддержка на соответствующих долговой устойчивости условиях, остается необходимой для поддержания экономической стабильности.

В 2025 году налоговые поступления должны вырасти. В дальнейшем для создания пространства критически важных расходов, поступления должны сохранить необходимые буферы и восстановить фискальную устойчивость.

В МВФ отметили, что достижение этой цели будет требовать введения постоянных мер налоговой политики и неустанных усилий, направленных на закрытие существующих возможностей для уклонения от уплаты налогов, повышение уровня соблюдения налогового законодательства и борьбу с теневой экономикой, в соответствии с Национальной стратегии доходов (НСД).

Таможенная и монетарная политика

Законодательство по реформированию Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней, а также ввести надежные процедуры для избрания постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей.

"Успешное проведение реструктуризации еврооблигаций Украины, обеспечит значительное облегчение долгового бремени, высвободив ресурсы для приоритетных сфер расходов. Сейчас внимание переносится на остальные внешние коммерческие требования в периметре реструктуризации, включая ВВП-варранты, которые должны рассматриваться в соответствии со стратегией программы, направленной на восстановление долговой устойчивости" , - отмечается в сообщении.

В МВФ отметили, что восходящие риски для инфляции уменьшили возможности для дальнейшего смягчения до конца года, а курс монетарной политики остается адекватным и соответствует достижению инфляционной цели в среднесрочной перспективе.

Так, обменный курс должен и в дальнейшем выполнять функцию амортизатора и приспосабливаться к фундаментальным рыночным факторам, помогая таким образом сохранить внешнюю стабильность.

Надлежащая монетарная политика в сочетании с механизмом управляемой гибкости обменного курса должна помочь предотвратить чрезмерную волатильность обменного курса, а также деанкерирование валютных и инфляционных ожиданий.

Взвешенный и поэтапный подход к валютной либерализации должен продолжаться в соответствии со стратегией Национального банка Украины (НБУ) и согласовываться с общим комплексом мер экономической политики.

Реформы для вступления в ЕС

Эффективная система управления, по данным миссии МВФ, имеет решающее значение для устойчивого роста, выравнивания условий для всех и продвижения ко вступлению Украины в ЕС. В связи с этим необходимо продолжать усиливать независимость, компетентность и доверие к антикоррупционным и судебным институтам.

В частности, ключевыми являются усиление уголовно-процессуального кодекса, создание нового высшего административного суда и реформирование Счетной палаты Украины. Инаугурационный внешний аудит Национального антикоррупционного бюро является краткосрочным приоритетом. До конца декабря должен быть восстановлен полный состав наблюдательного совета "Укрэнерго".