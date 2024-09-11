Close button

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони щоденно завдають відчутних втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 загарбників, спалили 13 ББМ та 56 артилерійських систем ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 628 930 (+1 140) осіб,
  • танків – 8 642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 16 938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1 182 (+2) од,
  • засобів ППО – 943 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 3 059 (+6) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics