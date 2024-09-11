В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны ежедневно наносят ощутимые потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 захватчиков, сожгли 13 ББМ и 56 артиллерийских систем врага, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 628 930 (+1 140) человек,
- танков – 8 642 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 16 938 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 17 936 (+56) ед,
- РСЗО – 1 182 (+2) ед,
- средств ПВО – 943 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 990 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 388 (+58) ед,
- специальной техники – 3 059 (+6) ед.
Данные уточняются.