У Бєлгородській області РФ потяг зійшов з рейок після "втручання в роботу"

У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після "втручання в роботу транспорту".﻿﻿ Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

"У Новооскольському міському окрузі внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає" , – йдеться в повідомленні.

За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.

Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби, інформація про наслідки уточнюється.