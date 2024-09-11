В Белгородской области РФ поезд сошел с рельсов после "вмешательства в работу"
В граничащей с Украиной Белгородской области РФ сошел с рельс грузовой поезд после "вмешательства в работу транспорта". Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.
"В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
По словам российского чиновника, сейчас пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.
Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.