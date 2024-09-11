МВФ: Курс долара до гривні має відображати ринкову ситуацію

Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара до гривні має відображати ринкову ситуацію. Однак коливання мають бути контрольованими.﻿ Про це йдеться у заяві місії МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми EFF з Україною на 15,6 млрд доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під ринкові основи, тим самим допомагаючи захистити зовнішню стабільність" , - йдеться у заяві.

Крім того, відповідна грошово-кредитна політика у поєднанні з рамками керованої гнучкості обмінного курсу має допомогти запобігти надмірній волатильності обмінного курсу та погіршенню валютних та інфляційних очікувань.

"Розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку має продовжуватися відповідно до стратегії Національного банку України (НБУ) та відповідати загальному набору заходів політики" , - додали у МВФ.

Курс долара під час війни

Нагадаємо, НБУ з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар. З 3 жовтня 2023 року курс долара зріс на 12,5% до 41,14 на 11 вересня.

У березні 2024 року МВФ заявив, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар 42,1 грн/долар на кінець року. Однак, цей курс не є ні метою, ні прогнозом для НБУ, який визначає, яким буде курс.

Крім того, Кабмін у бюджетній декларації на 2025-2027 роки заклав середнє значення курсу долара у 2025 році на рівні 45,0 грн/долар та 45,6 грн/долар на грудень.