МВФ: Курс доллара к гривне должен отражать рыночную ситуацию

Международный валютный фонд считает, что курс доллара к гривне должен отражать рыночную ситуацию. Однако колебания должны быть контролируемым.﻿ Об этом говорится в заявлении миссии МВФ по итогам пятого пересмотра программы EFF с Украиной на 15,6 млрд долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность" , - говорится в заявлении.

Кроме того, соответствующая денежно-кредитная политика в сочетании с рамками управляемой гибкости обменного курса должна помочь предотвратить чрезмерную волатильность обменного курса и ухудшение валютных и инфляционных ожиданий.

"Разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка должен продолжаться в соответствии со стратегией Национального банка Украины (НБУ) и соответствовать общему набору мер политики" , - добавили в МВФ.

Курс доллара во время войны

Напомним, НБУ с 3 октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций на межбанке идет за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар. С 3 октября 2023 года курс доллар вырос на 12,5% до 41,14 на 11 сентября.

В марте 2024 года МВФ заявил, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто является фиксированным, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар 42,1 грн/доллар на конец года. Однако этот курс не является ни целью, ни прогнозом для НБУ, который определяет, каким будет курс.

Кроме того, Кабмин в бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложил среднее значение курса доллара в 2025 году на уровне 45,0 грн/доллар и 45,6 грн/доллар на декабрь.