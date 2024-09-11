Україна закликала МВФ не відновлювати співпрацю з Росією та поглибити її ізоляцію

Українська сторона під час візиту місії Міжнародного валютного фонду до Києва закликала не відновлювати співпрацю з Росією. Натомість потрібно поглибити ізоляцію Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку Україну (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, Київ озвучив занепокоєння щодо планів фонду направити місію до РФ для проведення консультацій за статтею IV угоди МВФ.

Представники української влади наголосили, що Росія веде загарбницьку війну проти України, підриваючи міжнародні принципи і правила та посилюючи геофрагментацію, повідомили в НБУ.

"Замість того, щоб відновлювати співпрацю з країною-агресором, варто й надалі поглиблювати її ізоляцію. Це є важливою передумовою перемоги України, яка зі свого боку є необхідною для забезпечення глобальної макрофінансової стабільності, на чому неодноразово наголошував МВФ" , - йдеться в заяві НБУ.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Київ закликає МВФ ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. За його словами 4 стаття статуту МВФ, і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в РФ.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готує місію в Росію вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну.