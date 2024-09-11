Украина призвала МВФ не возобновлять сотрудничество с Россией и углубить ее изоляцию

Украинская сторона во время визита миссии Международного валютного фонда в Киев призвала не возобновлять сотрудничество с Россией. Вместо этого нужно углубить изоляцию Москвы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, Киев озвучил обеспокоенность планами фонда направить миссию в РФ для проведения консультаций по статье IV соглашения МВФ.

Представители украинской власти подчеркнули, что Россия ведет захватническую войну против Украины, подрывая международные принципы и правила и усиливая геофрагментацию, сообщили в НБУ.

"Вместо того, чтобы возобновлять сотрудничество со страной-агрессором, следует и дальше углублять ее изоляцию. Это является важной предпосылкой победы Украины, которая со своей стороны является необходимой для обеспечения глобальной макрофинансовой стабильности, на чем неоднократно отмечал МВФ" , - говорится в заявлении НБУ.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Киев призывает МВФ изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. По его словам, 4 статья устава МВФ, и любые другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в РФ.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Международный валютный фонд готовит миссию в Россию впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину.