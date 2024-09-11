Повітряні сили: ППО збила 20 "Шахедів", ще 5 – локаційно втрачені

У ніч на 11 вересня російські війська вдарили по Україні "Шахедами" та кількома ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 20 російських дронів-камікадзе, ще 5 були локаційно втрачені та, ймовірно, впали.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.

Загалом РФ застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ, дві зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини, 6 протирадіолокаційних ракет Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, а також 25 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила)" , – йдеться в повідомленні. ﻿

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.