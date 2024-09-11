Воздушные силы: ПВО сбила 20 "Шахедов", еще 5 – локационно потеряны
В ночь на 11 сентября российские войска ударили по Украине "Шахедами" и несколькими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 20 российских дронов-камикадзе, еще 5 были локационно потеряны и, вероятно, рухнули.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В 2024 году радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 34 средств воздушного нападения противника.
В общей сложности РФ применил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края РФ, две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донетчины, 6 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный, а также 25 ударных БПЛА. типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым).
"В результате противовоздушного боя сбиты 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала)", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.