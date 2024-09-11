Воздушные силы: ПВО сбила 20 "Шахедов", еще 5 – локационно потеряны

В ночь на 11 сентября российские войска ударили по Украине "Шахедами" и несколькими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 20 российских дронов-камикадзе, еще 5 были локационно потеряны и, вероятно, рухнули.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 2024 году радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 34 средств воздушного нападения противника.

В общей сложности РФ применил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края РФ, две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донетчины, 6 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный, а также 25 ударных БПЛА. типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым).

"В результате противовоздушного боя сбиты 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала)" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.