Глава Сенату Чехії приїхав до України на саміт Кримської платформи

Глава чеського Сенату Мілош Вистрчіл повідомив, що прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи, повідомляє Європейська правда.

Вистрчіл відзначив, що у серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи він сказав, що анексія Криму не може бути подібною до чеського мюнхенського "про нас без нас".

"Тоді я представляв Чеську Республіку і наголосив, що ми повинні стати на захист України. Розвиток подій після анексії Криму показує нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться" , – зауважив спікер Сенату.

Також слід пам'ятати, що мирні переговори не можуть відбутися без участі України, і що результати переговорів повинні бути прийнятними для України, додав він.