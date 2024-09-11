Глава Сената Чехии приехал в Украину на саммит Крымской платформы
Глава чешского Сената Милош Выстрчил сообщил, что прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы, сообщает Европейская правда.
Выстрчил отметил, что в августе 2021 года на инаугурационном саммите платформы он сказал, что аннексия Крыма не может быть подобной чешскому мюнхенскому "о нас без нас".
"Тогда я представлял Чешскую Республику и подчеркнул, что мы должны встать на защиту Украины. Развитие событий после аннексии Крыма показывает нам, что если наша поддержка будет недостаточной, Россия не остановится", – отметил спикер Сената.
Также следует помнить, что мирные переговоры не могут состояться без участия Украины, и что результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины, добавил он.
Также в среду в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.
В среду в Киеве ожидают также визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми.