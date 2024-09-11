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Нічна атака Київщину: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Нічна атака Київщину: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Фото: КМДА

Російські військові вночі 11 вересня атакували Київську область ударними безпілотниками, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено", — розповів він.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, постраждалих теж немає.

"Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів", — додав він.

Як повiдомлялось, Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

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