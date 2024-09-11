Нічна атака Київщину: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Російські військові вночі 11 вересня атакували Київську область ударними безпілотниками, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено" , — розповів він.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, постраждалих теж немає.

"Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів" , — додав він.

Як повiдомлялось, Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.