Ночная атака Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Российские военные ночью 11 сентября атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Ночью враг раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", — рассказал он.
По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено, пострадавших тоже нет.
"Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", — добавил он.
Как сообщалось, Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.