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Ночная атака Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Ночная атака Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Фото: КГГА

Российские военные ночью 11 сентября атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено, пострадавших тоже нет.

"Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", — добавил он.

Как сообщалось, Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

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