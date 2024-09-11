МЗС Китаю: Будемо просувати власне бачення завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін продовжуватиме просувати власне бачення завершення російсько-української війни і намагатиметься переконати більшість країн світу підтримати його пропозицію про політичне врегулювання конфлікту. Про це очільник відомства сказав на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, повідомляє Укрінформ.

"Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародної спільноти збалансованої, об’єктивної і раціональної точки зору щодо "української кризи" (так у КНР називають агресивну російську війну проти України – ред.), аби досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення бойових дій" , - сказав Ван.

За його словами, в українському питанні Китай дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".

У повідомленні зауважується, що Шойгу, своєю чергою, повторив позицію Росії щодо війни, подробиці якої не розкриваються, привітав запропонований Китаєм і Бразилією "консенсус із шести пунктів" та висловив задоволення "широким визнанням цього консенсусу міжнародною спільною".