МИД Китая: Будем продвигать собственное видение завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин будет продолжать продвигать собственное видение завершения российско-украинской войны и попытается убедить большинство стран мира поддержать его предложение о политическом урегулировании конфликта. Об этом глава ведомства сказал на встрече в Санкт-Петербурге с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщает Укринформ.

"Китай будет продолжать работать над формированием у международного сообщества сбалансированной, объективной и рациональной точки зрения относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют агрессивную российскую войну против Украины – ред.), чтобы достичь международного консенсуса и создать необходимые условия для быстрого прекращения боевых действий" , - сказал Ван.

По его словам, в украинском вопросе Китай придерживается объективной и справедливой позиции и сосредоточен на содействии политическому урегулированию "кризиса".

В сообщении отмечается, что Шойгу, в свою очередь, повторил позицию России по поводу войны, подробности которой не раскрываются, приветствовал предложенный Китаем и Бразилией "консенсус из шести пунктов" и выразил удовлетворение "широким признанием этого консенсуса международным общим".